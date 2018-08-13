В Татарстане разбираются в подозрительной смерти пастуха

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-13T15:50:07+03:00

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Страшную находку сделали рыбаки 12 августа на реке Мёша у села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана. В 12.10, находясь на лодке, они заметили в воде в 200 метрах от берега тело мужчины.

Погибший был в верхней одежде, и на его теле были травмы, происхождения которых заставили правоохранителей усомниться в естественной или случайной причине смерти мужчины.

Погибшего инспекторы ГИМС транспортировали на берег. Там удалось установить его личность. Им оказался 56-летний житель Марий Эл, который работал пастухом на местной агроферме.

Удалось установить, что скот на этой агрофирме в весенне-осений сезон находится на острове. Там же за ним наблюдал погибший пастух.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана. - Не исключен криминал.

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