В Татарстане в квартире после пожара нашли тело погибшего хозяина

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-13T16:36:53+03:00

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В воскресенье, 12 августа, в 22.01 в одной из квартир двухэтажного дома на улице Строительной на станции Каратун в Апастовском районе республики начался пожар.

К приезду спасателей жильцы первого подъезда, где и произошел пожар, покинули дом самостоятельно. Пожарным они сообщили, что в горящей квартире остался 63-летний хозяин.

Создалась угроза распространения огня на кровлю дома. Но задние пожарным все же удалось отстоять. При разборе завалов в сгоревшей квартире было обнаружено тело погибшего мужчины.

- В результате пожара полностью выгорела квартира, сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

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