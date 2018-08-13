В Казани дом со сгоревшей крышей на улице Халева хотят отремонтировать к 15 октября

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-13T11:34:11+03:00

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Сейчас в доме частичного разобрали остатки крыши и ведется монтаж стропил. Как сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник управления гражданской защиты Исполкома города Фердинант Тимурханов, ремонт планируется завершить к 15 октября. Его стоимость по смете 5,7 миллиона рублей.

Напомним, пожар в доме №15 на улице Халева произошел 2 августа, в результате пятиэтажка почти полностью лишилась крыши. Во время тушения из дома были эвакуированы 75 человек, из них 9 детей, пострадавших нет. Пока идет ремонт и были отключены коммуникации, жильцы многих квартир разъехались по родственникам и дачам. Во время тушения была произведена проливка. В итоге вода по подъездам дошла аж до первого этажа.

К слову, помимо вопросов ремонта по факту произошедшего пожара сейчас решается и вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем.

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