2018-08-13T11:17:14+03:00
Происшествия

В Татарстане при столкновении четырех авто пострадали три человека

На дорогу вылилось топливо, которое могло вспыхнуть в любой момент [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне, 12 августа, в 19.00 на 24 километре автодороги «Казань-Малмыж» столкнулись пассажирская «Газель» и три легковушки – «Фольскваген», «Хёндэ» и «Фиат Диабло».

По предварительной версии, один из водителей превысил скорость и столкнулся с одним из авто. Далее все произошло по принципу цепной реакции. Другие водители не соблюдали дистанцию из-за чего в аварии пострадали четыре автомобиля, а также три человека.

Двоих мужчин в возрасте 49-ти и 54-х лет, 58-летняя женщина были госпитализированы в БСМП Казани.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Кроме того, в результате этого ДТП из искореженных автомобилей на дорогу вылилось топливо, которое в любой момент могло загореться. Поэтому прибывшие на место аварии спасатели отключили у поврежденных машин аккумуляторы.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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