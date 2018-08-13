В Набережных Челнах с начала 2018 года уволили 585 человек

СЕГОДНЯ 10:43 2018-08-13T10:43:45+03:00

Все они попали под сокращение

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13 августа на деловом понедельнике в мэрии Набережных Челнов директор городского Центра занятости Татьяна Быданова сообщила, что с начала текущего года в татарстанском автограде под сокращение попали 585 человек.

В основном люди потеряли работу из-за ликвидации предприятий и оптимизации на местах. Так, заработка лишились 147 уже бывших сотрудников ООО «Страховая группа «АСКО», 57 человек в ООО «Предприятие электрических сетей», 71 сотрудник КФУ.

Из числа всех сокращенных 285 человек в поисках новой работы обратились в Центр занятости, причем в их числе 113 пенсионеров.

По словам Татьяны Быдановой, на сегодня в Набережных Челнах зарегистрировано всего 880 безработных при общей численности горожан в 532 500 тысяч человек. В то же время Центр занятости может предложить ищущим работу 6,2 тысячи вакансий.

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