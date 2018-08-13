ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в России

СЕГОДНЯ 10:29 2018-08-13T10:29:02+03:00

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ВТБ Капитал получил премию Finance Monthly M&A Awards 2018 в номинации «Лучший консультант среди инвестиционных банков в России».

Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей Finance Monthly.

- Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал стал лауреатом награды Finance Monthly M&A Awards 2018, и признательны столь высокой оценке инвестиционно-банковского сообщества и экспертного жюри. В течение последних лет ВТБ Капитал сохраняет позиции лучшего консультанта по M&A-сделкам в России как в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, так и во время сложной ситуации на рынке. Я уверен, что глубокое понимание основных секторов промышленности и экспертиза на развивающихся рынках команды ВТБ Капитал будет способствовать бизнесу наших клиентов и в дальнейшем, - отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел.

СПРАВКА

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.