2018-08-13T10:12:33+03:00
Общество

Бюджет Казани за полгода пополнился более 700 миллионов рублей за счет неналоговых доходв

Об этом рассказали на "деловом понедельнике" в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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В Казани подсчитали доходы бюджетаВ Казани подсчитали доходы бюджетаФото: Из материалов пресс-службы
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В мэрии подвели итоги пополнения бюджета за первое полугодие 2018 года. Выяснилось, что неналоговые доходы составили 785,8 миллионов рублей. Отметим, что в муниципальную собственность администрация Казани приняла недвижимости на сумму в 988 миллионов рублей.

Что касается доходов муниципального бюджета от сдачи в аренду земель, то администрация города получила 486,3 миллионов рублей, также 123 миллионов рублей получено в результате реализации земельных участков.

Тем временем аренда помещений принесла муниципальной казне 88,2 миллионов рублей.

Отмечено, что прибыль от деятельности МУПов составила 7,1 миллионов рублей. Еще 59,1 миллионов рублей выручили от продажи муниципального имущества.

Неналоговые доходы составили еще 7,9 миллионов рублей.

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