В ряде домов Казани на сутки отключат воду
Причина - ремонт водопровода
Воды не будет с 9.00 14 августа по 6.00 15 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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14 августа в некоторых домах столицы Татарстана пропадет вода. Так, с 9.00 14 августа до 6.00 15 августа будет прекращена подача воды по улицам Дзержинского, 3, 5, 6, 7; и Миславского, 3а.
В эти сроки планируется проведение работ на сетях водопровода. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, сообщили в пресс-службе городской мэрии. При этом, жителей Казани просят заблаговременно запастись необходимым количеством воды.
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