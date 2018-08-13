В Татарстане скорый поезд "Москва-Ижевск" насмерть сбил мужчину
Трагедия произошла 12 августа в 20.00 в селе Шемордан Сабинского района республики. Там на 891 километре железнодорожного пути скорый поезд №25 "Москва-Ижевск" насмерть сбил 42-летнего мужчину.
По предварительной версии, мужчина находился в нетрезвом состоянии и переходил дорогу в неположеном месте. От полученных травм он скончался до приезда врачей.
- Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №4 передали его тело правоохранителям, - сообщили в МЧС Татарстана.
По факту гибели мужчины Приволжским Следственным Управлением на транспорте проводится доследственная проверка.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»