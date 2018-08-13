В Татарстане скорый поезд "Москва-Ижевск" насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-13T09:50:35+03:00

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Трагедия произошла 12 августа в 20.00 в селе Шемордан Сабинского района республики. Там на 891 километре железнодорожного пути скорый поезд №25 "Москва-Ижевск" насмерть сбил 42-летнего мужчину.

По предварительной версии, мужчина находился в нетрезвом состоянии и переходил дорогу в неположеном месте. От полученных травм он скончался до приезда врачей.

- Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №4 передали его тело правоохранителям, - сообщили в МЧС Татарстана.

По факту гибели мужчины Приволжским Следственным Управлением на транспорте проводится доследственная проверка.

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