Юные спасатели Татарстана взяли "золото" на WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 09:02 2018-08-13T09:02:49+03:00

Во время соревнований Фото: Из материалов пресс-службы

Все они ученики Тетюшского колледжа гражданской защиты

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В Южно-Сахалинске завершены соревнования WorldSkills Russia, в которых принимали участие юные профессионалы со всех регионов России. По итогам состязания первое место завоевала сборная Москва, на втором месте - сборная Татарстана. Замыкает тройку лидеров команда Московской области.

Среди команд различных профилей была и команда юных спасателей из Тетюшского колледжа гражданской защиты. В ее составе Ильмир Асхатов, Дмитрий Васин, Тимур Латфулин, Владимир Пикалов, Регина Шарафиева. В категории "спасательные работы" юные спасатели уверенно заняли первое место на пьедестале почета.

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