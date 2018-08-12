2018-08-12T20:06:43+03:00
Происшествия

В Татарстане "Лада Гранта" вылетела в кювет и перевернулась, погиб водитель

Авария произошла в Бавлинском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места аварииС места аварииФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ДТП с участием отечественной легковушки "Лада Гранта" произошло 12 августа, в воскресенье, в 2.23. На автодороге "Бавлы-Фоминовка" межу деревень Поповка и Алексеевка в Бавлинском районе водитель легковушки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль перевернулся.

В результате аварии смертельные травмы получил водитель. Он скончался на месте ДТП.

В больницу с травмами различной степени тяжести увезли четверых пассажиров легковушки, в том числе дочь водителя.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24