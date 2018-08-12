В Татарстане "Лада Гранта" вылетела в кювет и перевернулась, погиб водитель

12 Авг. 20:06 2018-08-12T20:06:43+03:00

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ДТП с участием отечественной легковушки "Лада Гранта" произошло 12 августа, в воскресенье, в 2.23. На автодороге "Бавлы-Фоминовка" межу деревень Поповка и Алексеевка в Бавлинском районе водитель легковушки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль перевернулся.

В результате аварии смертельные травмы получил водитель. Он скончался на месте ДТП.

В больницу с травмами различной степени тяжести увезли четверых пассажиров легковушки, в том числе дочь водителя.

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