2018-08-12T19:40:00+03:00
Происшествия

В Татарстане "Мазда" залетела под прицеп КАМАЗа после аварии

Пострадали три человека
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Авария произошла 11 августа в 21.47 на 14 километре автодороги Заинск-Альметьевск в Заинском районе республики. По предварительным данным, водитель КАМАЗа с прицепом-дальномером, оворачивал на перекрестке в село Чубуклы. В этот момент в него сначала врезалась "десятка", а затем "Мазда".

В результате аварии получили травмы три жителя Набережных Челнов, находившихся в иномарке. 45-летний водитель, его 78-летняя мать и 50-летняя сестра получили травмы и ушибы, но после осмотра медиков отправились домой.

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