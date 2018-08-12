В Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали три человека

12 Авг. 18:47 2018-08-12T18:48:00+03:00

По предварительной версии, оба водителя были пьяны

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Авария произошла 11 августа в 18.45 в 700 метрах от деревни Ильинка Нижнекамского района республки. По предварительным данным, оба водителя - "КИА" и "Лады Веста", находились в состоянии алкогольного опьянения. Они не выбрали безопасную скорость, один из них выехала на встречку.

Никто из водителей не захотел уступать, и автомобили столкнулись.

В аварии пострадали три человека - 35-летний мужчина получил легкие травмы, 30-летний мужчина и 25-летняя девушка с тяжелами травмами доставлены в больницу. Их вырезали из искореженной автомашины.

На месте работали сотрудники МЧС Татарстана.