В Татарстане лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали три человека
Авария произошла 11 августа в 18.45 в 700 метрах от деревни Ильинка Нижнекамского района республки. По предварительным данным, оба водителя - "КИА" и "Лады Веста", находились в состоянии алкогольного опьянения. Они не выбрали безопасную скорость, один из них выехала на встречку.
Никто из водителей не захотел уступать, и автомобили столкнулись.
В аварии пострадали три человека - 35-летний мужчина получил легкие травмы, 30-летний мужчина и 25-летняя девушка с тяжелами травмами доставлены в больницу. Их вырезали из искореженной автомашины.
На месте работали сотрудники МЧС Татарстана.
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