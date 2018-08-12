В Татарстане в аварии двух легковушек погиб водитель и ранены три человека

12 Авг. 17:31 2018-08-12T17:32:28+03:00

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Сообщение о том, что в субботу, 11 августа, в 14.04 возле села Мизиново Зеленодольского района республики столкнулись две легковушки, и необходима помощь медиков, поступило по системе Глонасс 112.

Приехавшие на место аварии сотрудники МЧС Татарстана увидели, что после столкновения вылетела в кювет корейская легковушка "КИА Оптима". В ней на момент аварии находились четыре человека вместе с 54-летним водителем. От полученных травм он скончался на месте. Его тело из заблокированного салона вырезали спасатели МЧС.

В "Ладе Весте" пострадали три человекаФото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Получил травмы и 36-летний водитель "Лады Весты". В больниу в тяжелом состоянии доставили двух его пассажирок - 25-летнюю и 72-летнюю.

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