Росгвардейцы Татарстана и Марий Эл выражают соболезнования родственникам погибших коллег
Трагедия произошла 8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии. Там проходили плановые занятия по альпинистской подготовке для бойцов Росгвардии. В результате схода лавины четверо военнослужащих по контракту. Пятому бойцу удалось спастись.
Для установления всех обстоятельств происшествия на месте происшествия работает группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Останки погибших военнослужащих эвакуированы.
Руководство и личный состав Управлений Росгвардии Татарстана и Марий Эл выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих.
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