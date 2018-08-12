Росгвардейцы Татарстана и Марий Эл выражают соболезнования родственникам погибших коллег

12 Авг. 16:48 2018-08-12T16:48:52+03:00

Бойцы Росгвардии погибли во время плановых занятий Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

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Трагедия произошла 8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии. Там проходили плановые занятия по альпинистской подготовке для бойцов Росгвардии. В результате схода лавины четверо военнослужащих по контракту. Пятому бойцу удалось спастись.

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте происшествия работает группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Останки погибших военнослужащих эвакуированы.

Руководство и личный состав Управлений Росгвардии Татарстана и Марий Эл выражает соболезнования родственникам погибших военнослужащих.

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