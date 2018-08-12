Для участников Worldskills Kazan будет действовать безвизовый режим

12 Авг. 15:35 2018-08-12T15:35:18+03:00

Оборудование и расходные материалы для чемпионата могут ввезти по упрощенной схеме

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В 2019 году столица Татарстана принимает мирового чемпионата профессионального мастерства Worldskills Kazan. Как сообщает ТАСС, для участников этого мероприятия планируется ввести безвизовый режим.

Конкурсанты, члены официальных делегаций и эксперты смогут пересечь границу свободно на время подготовки и проведения состязаний.

В Южно-Сахалинске проходит WorldSkills Russia 2018, и руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин заявил, что в Евразийской экономической комиссии находятся на рассмотрении проекты решений ЕЭК о льготном и упрощенном ввозе товаров участникам мирового чемпионата. Это значит, что оборудование и расходные материалы, необходимые для проведения соревнований, могут ввезти в Россию по упрощенным схемам.

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