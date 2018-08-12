В Чувашии свадебный кортеж устроил аварию, где пострадали двое детей
Авария с участием внедорожника Toyota Highlander и двух отечественных автомобилей, входящих в свадебный кортеж, произошла 11 августа примерно в 12.50 на 113 километре автодороги «Аниш». Автомобили столкнулись неподалеку от поселка Буинск в Ибресинском районе республики.
Как рассказали в МВД Чувашии, 40-летний водитель «Лады Калины» не выбрал безопасную скорость, и врезалась в припаркованный на обочине внедорожник. Затем в «Калину» врезалась «четырнадцатая», водитель которой не соблюдал безопасные скорость и дистанцию.
В происшествиее пострадали пять человек, среди них - 16-летняя девушка и восьмилетний мальчик. Дети на момент столкновения находились в салоне «ВАЗ-2114».
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