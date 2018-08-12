В ДТП в Татарстане среди шестерых пострадавших трое - дети

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-12T13:22:17+03:00

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Авария с участием двух иномарок - "Шкоды" и "Форда", произошла 11 августа а трассе М5 "Москва-Челябинск" в Бугульминском районе республики неподалеку от села Ключевка.

По предварительным данным, водитель "Шкоды" превысил безопасную скорость, выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с "Фордом". Водители попытались избежать столкновения, но не смогли.

В результате ДТП из восьми человек, пассажиров и водителей, находящихся в салонах иномарок, травмы различной стетени тяжести получили шесть человек. Среди них - трое несовершеннолетних.

На месте ДТП работали спасатели МЧС Татарстана.

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