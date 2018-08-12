В Казани загорелся передвижной прицеп с хот-догами
Пожар в передвижном прицепе по продаже хот-догов начался в 9.10 в субботу, 11 августа в Вахитовском райое столицы Татарстана. У дома №1 на улице Татарстан припаркован прицеп, и утром в нем произошел пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электророзетки.
К приезду огнеборцев общая площадь пожара составила два квадратных метра. Сам прицеп небольшой - 4 на 2,5 метра.
По предположение пожарных инспекторов, предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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