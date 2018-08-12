В Казани росгвардейцы приняли участие в авиашоу "Я выбираю небо!"

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-12T11:41:39+03:00

Во время вытавки Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Во время мероприятия на выставке демонстрировали беспилотники, состоящие на службе ведомства

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В программу зрелищное авиашоу «Я выбираю небо!», состоявшееся в Казани в пятницу, 10 августа, вошли демонстрационные полеты авиации в небе над акваторией реки Казанки и наземная выставка авиатехники на площадке у центра семьи «Казань».

На выставке была оборудована экспозиция техники авиационного отряда специального назначения Росгвардии Татарстана, где вниманию зрителей был представлен комплекс высотного наблюдения «ОКО-60». Вторым экспонатом стал комплекс беспилотных летательных аппаратов «Элерон-10СВ». Именно он и собрал возле себя толпы юных ценителей авиатехники. Многие из них, не понаслышке знакомые с техническими возможностями современных бытовых квадрокоптеров, неподдельно восхищались полетными характеристиками представленных их вниманию «беспилотников» Росгвардии.

Тем временем военнослужащие ведомства совместно с полицией обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность.

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