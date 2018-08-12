В Татарстане появится аллея химических элементов из таблицы Менделеева

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-12T09:45:13+03:00

Вот такую табличку выложили в Мендеевске Фото: Из материалов пресс-службы

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2019 год ООН объявило годом Периодической таблицы Дмитрия Менделеева, и в Татарстане, где есть целый город Менделеевск, названный в честь великого химика. Ученый несколько лет проработал на местном химическом заводе братьев Ушковых. В 2019 году Таблице химических элементов, составленной Дмитрием Менделеевым, и успешно используемой до нынешних дней, исполняется 150 лет.

В Менделеевске решили увековечить эта таблицу, создав целую аллею химических элементов периодической таблицы Дмитрия Ивановича. Место выбрали перед парком Ушковский острова, где 10 августа выложили первую плитку с изображением химического элемента – углерода.

- На площадке напротив парка будет выложена вся периодическая таблица Менделеева, - сообщили в пресс-службе Менделеевска. - Планируется, что появятся архитектурные формы в виде химических элементов и процессов.

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