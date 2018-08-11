В воскресенье в Татарстане без осадков и до 29 градусов тепла
Неприятных метеоявлений не прогнозируется
Неделя завершится солнечной погодой.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ближайшее воскресенье порадует татарстанцев теплой погодой. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 12 августа в Татарстане неблагоприятные метеоявления не прогнозируется.
В республике ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный 3-8, днем местами до 12 м/с.
Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 13 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.
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