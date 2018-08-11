В воскресенье в Татарстане без осадков и до 29 градусов тепла

СЕГОДНЯ 18:26 2018-08-11T18:26:15+03:00

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Ближайшее воскресенье порадует татарстанцев теплой погодой. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 12 августа в Татарстане неблагоприятные метеоявления не прогнозируется.

В республике ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный 3-8, днем местами до 12 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 13 до 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.

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