2018-08-11T15:07:31+03:00
Общество

В Татарстане капремонт ведется в 101 медучреждении

Всего в 2018 году планируется отреставрировать 114 объектов здравоохранения
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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На капремонт медучреждений выделили более 3 миллиардов рублей.На капремонт медучреждений выделили более 3 миллиардов рублей.
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Мминистр архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин во время традиционного совещания в Доме правительства РТ рассказал, как обстоят дела с капремонтом зданий на территории республики.

Так, в нынешнем году планируется капитально отремонтировать 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 миллионов квадратных метров. По 840 зданиям уже заключены договоры.

На 9 августа 2018 года работы ведутся в 9 муниципальных школах из 16. На 7 объектах работы завершены. Работы ведутся на 72 объектах дошкольных образовательных организаций. На 22 объектах работы завершены.

По программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3,195 миллиардов рублей. На 101 объекте из 114 ведутся работы. На 5 объектах работы завершены.

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