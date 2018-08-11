В Татарстане капремонт ведется в 101 медучреждении
Мминистр архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин во время традиционного совещания в Доме правительства РТ рассказал, как обстоят дела с капремонтом зданий на территории республики.
Так, в нынешнем году планируется капитально отремонтировать 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 миллионов квадратных метров. По 840 зданиям уже заключены договоры.
На 9 августа 2018 года работы ведутся в 9 муниципальных школах из 16. На 7 объектах работы завершены. Работы ведутся на 72 объектах дошкольных образовательных организаций. На 22 объектах работы завершены.
По программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3,195 миллиардов рублей. На 101 объекте из 114 ведутся работы. На 5 объектах работы завершены.
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