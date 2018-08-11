Два человека пострадали в результате столкновения внедорожников в Татарстане
В Лаишевском районе в ДТП попали "Опель" и УАЗ
Пострадали водитель и пассажирка иномарки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла в пятницу вечером в Лаишевском районе Татарстана. Около 18:05 на трассе Казань-Матюшино столкнулись два внедорожника - "Опель Мокка" и УАЗ. Удар был настолько сильным, что машины развернуло на дороге. Оба внедорожника оказались заметно повреждены.
В ДТП не обошлось без пострадавших. Так, помощь медиков потребовалась водителю и пассажирке иномарки.
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