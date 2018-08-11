2018-08-11T12:36:17+03:00
Происшествия

В Татарстане 53-летняя женщина зарезала сожителя

Возлюбленные поссорились, переборщив со спиртным
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Подозреваемую задержали.Подозреваемую задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Трагический инцидент произошел вечером 10 августа в Камско-Устьинском районе республики. 53-летняя женщина распивала спиртное со своим 55-летним сожителем. В какой-то момент они поссорились. В результате, женщина взяла в руки нож и ударила им сожителя. От полученной травмы мужчина скончался на месте преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина задержана сотрудниками полиции.Ее заключили под стражу. В настоящее время выясняются детали произошедшего.

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