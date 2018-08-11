С начала года жители Чувашии взяли ипотек на 13 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-11T15:43:02+03:00

Всего выдано 8,6 тысяч ипотечных кредитов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сумма выданных кредитов по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 70%

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В первом полугодии жителям Чувашской Республики выдано 8,6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму в 13 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ИЖК увеличилось на 63,5%, общая сумма – на 72,3%. Средний срок ипотечного кредитования составляет 16,4 года, средняя сумма кредита - 1,5 миллиона рублей.

- Одной из причин активизации ипотечного кредитования в республике является снижение процентной ставки по кредитам. В период с января по июнь текущего года включительно средневзвешенная ставка составляла 9,6% годовых, годом ранее - превышала 11%, - отметили в пресс-службе правительства Чувашии.

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