С начала года жители Чувашии взяли ипотек на 13 миллиардов рублей
В первом полугодии жителям Чувашской Республики выдано 8,6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму в 13 миллиардов рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ИЖК увеличилось на 63,5%, общая сумма – на 72,3%. Средний срок ипотечного кредитования составляет 16,4 года, средняя сумма кредита - 1,5 миллиона рублей.
- Одной из причин активизации ипотечного кредитования в республике является снижение процентной ставки по кредитам. В период с января по июнь текущего года включительно средневзвешенная ставка составляла 9,6% годовых, годом ранее - превышала 11%, - отметили в пресс-службе правительства Чувашии.
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