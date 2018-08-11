В Казань начали прибывать самолеты для участия в авиагонках Red Bull Air Race

СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-11T13:32:51+03:00

Пока лайнеры находятся в аэропорту столицы Татарстана

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В казанский аэропорт прибыли самолёты для авиагонок Red Bull Air Racе. Спортивные авиамашины были доставлены на борту Boeing 747-8F.

Чемпионат мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race во второй раз в истории состоится в Казани. Это одно из самых зрелищных и ожидаемых событий 2018 года в столице Татарстана.

Воздушные состязания состоятся в небе над рекой Казанкой. В Red Bull Air Race принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами. Самолеты разгоняются до 370 км/ч, а летчики испытывают перегрузки до 12g, когда на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами.

Планируется участие 14 пилотов класса Masters и 6 пилотов Challengers.Состязания пройдут в Казани 25 и 26 августа.

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