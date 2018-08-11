2018-08-11T10:35:27+03:00
Общество

Через Казань пройдет международная гонка среди незрячих

В столицу Татарстана участники приедут 13 августа
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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13 августа в Казань приедут участники веломарафона «Blind Race Astana – Paris». В нем принимают участие слабовидящие и незрячие спортсмены. Велогонка стартовала 4 августа в Астане.

Участники в общей сложности преодолеют около 5 тысяч километров, объединив 30 городов из 6 стран: Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции.

В Татарстан велосипедисты прибудут уже сегодня, 11 августа. Первым делом они посетят Актанышский район. 13 августа они приедут в столицу региона и преодолеют 10 километров по Мамадышскому тракту, улицам Аграрная, Космонавтов, Ершова и Карла Маркса до Генерального консульства Республики Казахстан в Казани. После Казани велогонщики отправятся в Чебоксары.

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