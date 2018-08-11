Три игрока "Рубина" не сыграют против "Зенита", участие Азмуна под вопросом

СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-11T16:44:18+03:00

Подберезкин не сыграет из-за травмы, Цаллагов и Полоз - из-за договоренности между клубами

Изменить размер текста: A A

Казанский "Рубин" продолжает готовиться к матчу с питерским "Зенитом", который состоится в ближайший понедельник, 13 августа. Казанцам в этом матче будет непросто, сразу несколько игроков основы не смогут выйти на поле.

- Подберёзкин в этом матче не сыграет. Азмуна готовим, посмотрим, как сложится ситуация. По договоренности между клубами не могут играть Полоз и Цаллагов, - заявил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Кроме того, под вопросом участие в матче защитника Уремовича, который пока занимается по индивидуальной программе. В связи с этим, вполне возможно появление на поле защитников Кудряшова и Граната.

- Готовим разные варианты. Но функциональное состояние каждого из них оставляет желать лучшего. Думаю, что у нас выбора не будет, кто-то из них будет участвовать, - отметил Бердыев.

Отметим, что матч "Рубин" - "Зенит" пройдет на "Казань Арене". Начало в 20:00.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»