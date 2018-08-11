2018-08-11T17:33:02+03:00
Общество

В Нижнекамске пройдет парад колясок

Мероприятие пройдет 30 августа
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Мероприятие приурочено ко Дню города.Мероприятие приурочено ко Дню города.
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В рамках празднования Дня города, которое пройдет 30 августа, в Нижнекамске состоится парад детских колясок.

- К участию приглашаются семьи, имеющие ребёнка до 3 лет. Коляску принято украшать, причём креативно: кто-то делает из неё трамвай, кто-то самолёт, кто-то – птичье гнездо, а некоторые – даже трон. И корону малышу надеть не забывают. А лучшие из лучших получают призы, - отметили в мэрии города.

Отмечается, что заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 27 августа в молодёжный центр «Ювента». С собой нужно взять паспорт, ИНН, СНИЛС родителей и свидетельство о рождении ребёнка.

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