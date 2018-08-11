В Нижнекамске открыли новое здание суда

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-11T09:55:41+03:00

Его начали строить два года назад

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В Нижнекамске появилось новое здание суда. Первый камень на месте строительства объекта заложили два года назад - в августе 2016-го.

В новом шестиэтажном здании суда, расположенном на проспекте Вахитова, 24, общей площадью около 4 тысячи квадратных метров, предусмотрены 22 просторных полностью оборудованных зала судебных заседаний с совещательными комнатами судей. Создана и удобная парковка на 65 машиномест, а недалеко от него установлен остановочный павильон нового формата.

Вся площадь здания разделена на три функциональные зоны: общественную, служебную, зону для лиц, содержащихся под стражей и конвоя, что позволяет уменьшить загруженность коридорных проходов, а также доставлять арестованных в залы суда без контакта с гражданами и сотрудниками суда.

Подача заявлений, жалоб будет осуществляться в специально оборудованной приемной по принципу одного окна. Также появились отдельные комнаты для участников судопроизводства (свидетелей, адвокатов).

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