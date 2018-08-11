2018-08-11T09:32:39+03:00
Общество

Электричка из Казани в Сосновку на один день изменит расписание

Изменения введут 16 августа
Владимир КРУПСКИЙ
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Отправление намечено на 20.50.Отправление намечено на 20.50.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Пригородный поезд №6410 по маршруту КазаньСосновка 16 августа будет курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Электричка по техническим причинам отправится из столицы Татарстана в 20.50, а в пункт назначения прибудет в 00.39.

Напомним, что ранее стало известно о временном изменении расписания еще на трех маршрутах. Оно будет введено 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 августа и 1 сентября.

№6424 Казань – Сосновка (отправление со станции Казань в 12.13, прибытие на станцию Сосновка в 15.50);

№6440 Казань – Сосновка (отправление со станции Казань в 14.00, прибытие на станцию Сосновка в 17.26);

№6431 Сосновка – Казань (отправление со станции Сосновка в 17.41, прибытие на станцию Казань в 21.21).

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