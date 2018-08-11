2018-08-11T08:39:35+03:00
Общество

В Казани перекроют движение по трем улицам

Ограничение проезда введут в Авиастроительном районе
Владимир КРУПСКИЙ
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Движение ограничат уже в понедельник, 13 августа.Движение ограничат уже в понедельник, 13 августа.
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Очередное перекрытие дорог запланировано в Казани. Так, с 13 августа временно ограничат движение в Авиастроительном районе на улицах 2-я Ленинградская, Побежимова и Социалистическая.

Частичное закрытие проезжей части по улице Социалистическая в районе дома №12 связано с устройством заезда и продолжится с 13 по 20 августа.

Проезжая часть по улице 2-я Ленинградская на участке от дома №6 до улице Побежимова будет частично закрыта с 13 по 23 августа в связи с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки бытовой и ливневой канализации.

По причине установки техники для производства работ по горизонтально-направленному бурению для прокладки бытовой и ливневой канализации в выходные дни с 13 августа по 2 сентября будет частично закрыта проезжая часть по улице Побежимова в районе дома №17.

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