В Казани перекроют движение по трем улицам
Очередное перекрытие дорог запланировано в Казани. Так, с 13 августа временно ограничат движение в Авиастроительном районе на улицах 2-я Ленинградская, Побежимова и Социалистическая.
Частичное закрытие проезжей части по улице Социалистическая в районе дома №12 связано с устройством заезда и продолжится с 13 по 20 августа.
Проезжая часть по улице 2-я Ленинградская на участке от дома №6 до улице Побежимова будет частично закрыта с 13 по 23 августа в связи с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки бытовой и ливневой канализации.
По причине установки техники для производства работ по горизонтально-направленному бурению для прокладки бытовой и ливневой канализации в выходные дни с 13 августа по 2 сентября будет частично закрыта проезжая часть по улице Побежимова в районе дома №17.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»