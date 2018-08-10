2018-08-10T18:55:12+03:00
Общество

Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл

Причиной тому стало выявление очагов птичьего гриппа в различных районах этих республик
Алина ГАБДУЛИНА
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Ограничение ввели с 10 августа.Ограничение ввели с 10 августа.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 10 августа введены временные ограничения на ввоз в Белоруссию живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных и их мяса из Чувашии, а также Марий Эл. Помимо этого, под запрет попали пух, перо и охотничьи трофеи (пернатая дичь).

Дело в том, что в этом году только на территории Чувашии было выявлено 12 очагов вспышки птичьего гриппа. Причиной заболевания в республике называют бесконтрольность – отсутствие мониторинга за передвижениями перекупщиков и продавцов птицы.

В Марий-Эл также обнаружена вспышка птичьего гриппа в Медведевском районе. Установлена 5-километровая угрожаемая зона, в которую попали: микрорайоны Тарханово и Оршанский Йошкар-Олы, поселки Новый и Дорожный, деревни Шихмамат, Яшково, Сосново, Шоядур, Тумерсола, Ельняги, Салтак Корем, Тойкино, Ошурга, Митькино, Пекшиксола, Большой Яшнур и Малый Яшнур.

Сейчас на территории обеих российских регионов введен карантин. Где он действует будет уничтожено все поголовье птиц и проведена дезинфекция.

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