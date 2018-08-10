Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты

10 Авг. 19:34 2018-08-10T19:34:03+03:00

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Накануне вечером в деревне Тоскаево Яльчикского района в пожаре погиб 49-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина курил во дворе частного дома. В какой-то момент из-за непотушенной сигареты загорелась веранда. На место происшествия выехали пять единиц пожарной техники, но спасти мужчину не удалось.

В результате инцидента огнем была полностью уничтожена та самая веранда, дом же пожарным удалось спасти. Предварительная сумма ущерба составляет 70 тысяч рублей.

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