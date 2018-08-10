В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:36 2018-08-10T18:36:40+03:00

Заявки на участие в тендере принимаются до 31 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Деньги в том числе пойдут и на изготовление статуэток «Звездный билет»

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Затраты на проведение ежегодного музыкально-литературный фестиваль «Аксенов-Фест» в этот раз составят около 5,5 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась 10 августа на сайте госзакупок. Деньги на этот тендер будут выделены из бюджета Казани.

Так, согласно техническому заданию, придется потратится на аренду дома-музея писателя на улице Карла Маркса, где он жил с дядей, и сада Аксенова за кинотеатром «Мир».

Также часть средств из городского бюджета уйдет на награждение молодых писателей. Каждому удостоившемуся премии «Звездный билет» будут вручены 100 тысяч рублей и памятный знак - медная статуэтка в виде железнодорожного билета.

Подрядчик-организатор будет определен 3 сентября с помощью аукциона. Лишь после этого будут названы точные даты проведения фестиваля «Аксенов-Фест-2018». Заявки на участие в тендере принимаются до 31 августа.

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