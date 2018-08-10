2018-08-10T19:07:00+03:00
Происшествия

В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании

Им оказался ранее судимый уроженец Бугульминского района
Лика ИСАЕВА
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Мужчину задержали росгвардейцыМужчину задержали росгвардейцыФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Сотрудники Росгвардии Татарстана получили 8 августа сообщение, что в 23.00 был ограблен офис микрофинансовой компании «Экспресс-деньги» в Нижнекамске. На месте происшествия находилась кассирша, которая рассказала, что пришел мужчина и силой отобрал у нее ее дамскую сумку с мобильным телефоном «Huawei», а также деньги в размере 14700 рублей, мобильник и ноутбук, принадлежащие компании

Женщина описала нападавшего, и вскоре подозреваемого задержали на улице Гагарина. К слову, увидев патрульный экипаж, мужчина попытался сбежать, но безуспешно.

Похищенные деньги и остальное имущество были изъяты у подозреваемого, в котором 27-летняя потерпевшая уверенно опознала своего обидчика.

Ранее судимого 36-летнего уроженца Бугульминского района Татарстана передали полицейским. Возбуждено уголовного дела по статье «Грабеж».

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