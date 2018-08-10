19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей

СЕГОДНЯ 16:56 2018-08-10T16:56:39+03:00

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В следующее воскресенье, 19 августа, казанский парк Урицкого станет местом народных гуляний. В этот день там будут отмечать Яблочный спас.

Помимо концерта с участием фольклорных коллективов из районов Татарстана в парке свои изделия представят мастера народно-художественных промыслов.

Также там можно будет купить сладости, приготовленные из яблок - пироги, пастилу, чай и даже пиццу.

Для пришедших на праздник проведут мастер-классы, например, по гончарному искусству и плетению на пальцах. Помогут в парке Урицкого и выбрать памятный сувенир на славянскую тему, будь то кукла-оберег или изделие из кожи и дерева.

Кроме того, там пройдут бои на тимбарах, старинные народные игры и забавы, хороводы. Начало празднования в 14.00.

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