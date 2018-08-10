10 Авг. 17:42 2018-08-10T17:42:14+03:00

Один не хотел пропускать другого. Из-за этого пострадали машины [видео]

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Не поделили очередь в ресторан быстрого обслуживания на Президентском бульваре в Чебоксарах два водителя иномарок. Один из очевидцев этой разборки снял на видео финальные сцены конфликта у Макавто.

Опять же со слов очевидцев, все началось с того, что водитель автомобиля «Мицубиши Лансер» попытался проехать без очереди к заветному окошку, где выдают гамбургеры и другую снедь для клиентов на автомобилях.

Вот только лезшего без очереди решил не пропускать водитель автомобиля Volkswagen. В ответ мужчина из японской иномарки перекрыл выезд для принципиального любителя фаст-фудв.

В итоге от словесной перебранки мужчины, забыв о гамбургерах, перешли к действиям. Так, водитель Volkswagen оторвал у «Мицубиши» госномера и повредил бампер. В ответ на это его оппонент начал пинать немецкую иномарку ногой и повредил дверь с зеркалом.

В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами.

Дело дошло до того, что с обоими участниками конфликта пришлось разбираться полицейским.

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