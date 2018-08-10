СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-10T16:37:58+03:00

Сейчас устанавливается их причастность к другим преступлениям на территории России. Фото: Иван ВИСЛОВ

Речь идет об ущербе на сумму 68 тысяч рублей [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В Елабуге в магазине сотовой связи, иностранцы обратились к продавщице с просьбой показать, как выглядят крупные российские купюры.

Пока один отвлекал девушку, другой взял из кассы пачки деньги. Якобы, рассмотрев их, он с помощью «подлома» украл 20 тысяч рублей. Недостача обнаружилась лишь в конце рабочего дня. Сейчас по этому факту идет доследственная проверка.

Далее в Пестрецах в торговом павильоне иностранцы обратились к 28-летнему жителю Казани. Они сказали, что не разбираются в российских купюрах. На что молодой человек дал посмотреть свою наличность. Мужчины также с помощью «подлома» похитили у казанца 48 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В итоге троих граждан Ирана полицейские нашли по взятой одним из них в аренду московской машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/663837" frameborder="0"></iframe> В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана.МВД по РТ

- Трех жителей Ирана в возрасте 34, 50 и 55 лет задержали. Сейчас устанавливается их причастность к другим преступлениям на территории России, - сообщают в МВД Татарстана.

Фото: МВД Татарстана

Фото: МВД Татарстана

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»