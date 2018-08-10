В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Елабуге в магазине сотовой связи, иностранцы обратились к продавщице с просьбой показать, как выглядят крупные российские купюры.
Пока один отвлекал девушку, другой взял из кассы пачки деньги. Якобы, рассмотрев их, он с помощью «подлома» украл 20 тысяч рублей. Недостача обнаружилась лишь в конце рабочего дня. Сейчас по этому факту идет доследственная проверка.
Далее в Пестрецах в торговом павильоне иностранцы обратились к 28-летнему жителю Казани. Они сказали, что не разбираются в российских купюрах. На что молодой человек дал посмотреть свою наличность. Мужчины также с помощью «подлома» похитили у казанца 48 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».
В итоге троих граждан Ирана полицейские нашли по взятой одним из них в аренду московской машине.
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана.МВД по РТ
- Трех жителей Ирана в возрасте 34, 50 и 55 лет задержали. Сейчас устанавливается их причастность к другим преступлениям на территории России, - сообщают в МВД Татарстана.
Фото: МВД Татарстана
Фото: МВД Татарстана
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