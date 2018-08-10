Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
4 августа на территории компрессорной станции Канаша было обнаружено тело 42-летней сотрудницы железнодорожной станции. Женщину убили с особой жестокостью.
Подозреваемого вычислили быстро. Им оказался местный житель. Но задержать 51-летнего ранее судимого мужчину "по грячим следам" не удалоось - он сбежал в Москву.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место нахождения, задержать и доставить в Канаш, - сообщили в Чувашского ЛОВД на транспорте.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Во время допроса мужчина рассказал, что в ночь на 4 августа проник на компрессорную станцию, где дежурила женщина. Она в очередной раз ему отказала в отношениях, и тогда он из ревности расправился с ней.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»