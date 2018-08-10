Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви

СЕГОДНЯ 18:14 2018-08-10T18:14:07+03:00

Подозреваемый преследовал свою жертву несколько лет

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4 августа на территории компрессорной станции Канаша было обнаружено тело 42-летней сотрудницы железнодорожной станции. Женщину убили с особой жестокостью.

Подозреваемого вычислили быстро. Им оказался местный житель. Но задержать 51-летнего ранее судимого мужчину "по грячим следам" не удалоось - он сбежал в Москву.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место нахождения, задержать и доставить в Канаш, - сообщили в Чувашского ЛОВД на транспорте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Во время допроса мужчина рассказал, что в ночь на 4 августа проник на компрессорную станцию, где дежурила женщина. Она в очередной раз ему отказала в отношениях, и тогда он из ревности расправился с ней.

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