В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-10T16:18:19+03:00

С места происшествия Фото: На связи

Во время спасательных работ на участке образовалась пробка

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Авария с участием маршрутного микроавтобуса и «девятки» произошла на трассе М-7 в Чебоксарском районе. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, выехал на встречку. Там его автомобиль врезался в маршрутный микроавтобус «Чебоксары-Козловка», а потом - в отбойник на обочине.

В этой аварии никто из пассажиров маршрутки не пострадал. Тяжелые травмы получили водитель и пассажир легковушки. Вызволяли пострадавших из искореженного автомобиля спасатели.

На время спасательных работ на месте аварии образовалась большая автомобильная пробка.

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