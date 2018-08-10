В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
Авария с участием маршрутного микроавтобуса и «девятки» произошла на трассе М-7 в Чебоксарском районе. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость, выехал на встречку. Там его автомобиль врезался в маршрутный микроавтобус «Чебоксары-Козловка», а потом - в отбойник на обочине.
В этой аварии никто из пассажиров маршрутки не пострадал. Тяжелые травмы получили водитель и пассажир легковушки. Вызволяли пострадавших из искореженного автомобиля спасатели.
На время спасательных работ на месте аварии образовалась большая автомобильная пробка.
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