В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова

СЕГОДНЯ 15:41 2018-08-10T15:41:22+03:00

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Там уже начались работы по установке 7-метровой скульптуры «Каракуз». Ее автором выступил известный российский скульптор Даши Намдаков.

Модель своего будущего произведения он лепил в Лондоне, а после четыре месяца продолжал работу уже в Италии. Именно в течение 10 месяцев и отливали скульптуру «Каракуз».

Она будет представлять собой женщину-воительницу, которая олицетворяет собой храбрость и отвагу молодых девушек, готовых защищать родину с оружием в руках.

По легенде, Каракуз была дочерью хана Болгар. При нападении врагов ей удалось выжить и спасти своей красотой братьев из плена, которые потом основали Казанское ханство.

Напомним, что в 2015 году в Казани тоже появились творения Даши Намдакова. Тогда, у Центра семьи «Казан» были установлены 6-метровые зиланты и барсы, которые вызвали у горожан неоднозначные эмоции.

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