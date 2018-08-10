Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-10T15:14:41+03:00

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В начале марта 43-летняя жительница Казани на одном из интернет-сайтов решила приобрести брендовые игрушки. Женщина перечислила на указанный продавцом счет 16 тысяч рублей. Но в итоге она так и не дождалась обещанного товара. Пришлось обращаться в полицию и писать заявление.

В итоге правоохранители смогли установить причастную к данному мошенничеству. 31-летнюю подозреваемую задержали в Нижегородской области и привезли в Казань. Сейчас она дает признательные показания.

По предварительным данным, злоумышленница причастна к совершению двух эпизодов преступной деятельности на территории столицы Татарстана.

- Следствие по уголовным делам, возбужденным по статье «Мошенничество», продолжается. Причиненный ущерб подозреваемая частично возместила, - сообщают в УМВД Казани.

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