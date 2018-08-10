В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
Накануне в министерстве лесного хозяйства Татарстана презентовали геоинформационный сервис, разрабатываемый для ведомства в рамках проекта «Цифровая модель Республики Татарстан».
Когда программа будет готова, то с ее помощью можно будет из космоса выявлять пожары, незаконные вырубки, свалки, карьеры и застройки, а также ветровалы, буреломы, усыхание деревьев от болезней и вредителей.
Этот сервис должен облегчит труд лесничих на местах, повысить оперативность реагирования на возникающие нарушения, сократит количество выездных инспекций.
Внедрить программу планируют весной 2019 года.
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