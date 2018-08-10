Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
10 августа президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания суда Набережны Челнов.
Оно располагается по адресу улица 40 лет Победы, 102. Строительство стало возможно благодаря федеральной программе развития судебной системы России.
В данном здании, на возведение которого было потрачено около 290 миллионов рублей, будут рассматриваться гражданские дела и дела об административных правонарушениях.
После приветственного слова на официальном открытии Рустам Минниханов вручил работникам суда государственные награды Татарстана и осмотрел помещения нового Дома правосудия.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Набережные Челны глава республики посетил и строящийся завод каркасов кабин КАМАЗа. Сегодня здесь идут пусконаладочные работы. Уже осенью будет запущено производство в тестовом режиме.
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