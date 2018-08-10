2018-08-10T14:58:53+03:00
Дом. Семья

В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка

Животное изводило детей своими криками целых две недели
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пришлось ломать стену детсадаПришлось ломать стену детсадаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах в вентиляционную шахту детского сада №48 в дома 3/39 упал маленький котенок. Сотрудники учреждения достать самостоятельно животное долго не могли. Их попытки продолжались две недели. Все это время котенок сильно пищал. В итоге сотрудники детсада вместе с родителями, дети которых просили за бедное животное, попросили помощи у спасателей ЗПСО-6.

Последние с разрешения руководства дошкольного учреждения вскрыли стену в месте прохождения вентиляционных коммуникаций. Извлечь обессилевшее животное они смогли только через полтора часа. Маленького котенка передали сотрудникам детского сада, а уж те отправили малыша к ветеринарам.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина