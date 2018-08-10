В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В Набережных Челнах в вентиляционную шахту детского сада №48 в дома 3/39 упал маленький котенок. Сотрудники учреждения достать самостоятельно животное долго не могли. Их попытки продолжались две недели. Все это время котенок сильно пищал. В итоге сотрудники детсада вместе с родителями, дети которых просили за бедное животное, попросили помощи у спасателей ЗПСО-6.
Последние с разрешения руководства дошкольного учреждения вскрыли стену в месте прохождения вентиляционных коммуникаций. Извлечь обессилевшее животное они смогли только через полтора часа. Маленького котенка передали сотрудникам детского сада, а уж те отправили малыша к ветеринарам.
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