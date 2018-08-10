По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе

СЕГОДНЯ 17:27 2018-08-10T17:27:41+03:00

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В полицию Чебоксар в 2.30 в пятницу, 10 августа, позвонил мужчина и сообщил, что встретил необычного прохожего - двухлетнего мальчика, который один гулял по городу в памперсе и босиком.

На место встречи мужчины и ребенка - на улицу Кривова, отправился экипаж ППС УМВД Чебоксар. Мальчика привезли в полицию, где обогрели и вызвали медиков, которые осмотрели малыша. Его сразу увезли в больницу, пока не найдут его родителей.

Мама ребенка объявилась примерно в 6.40. Оказалось, что 19-летняя студентка ушла к подруге, оставив уснувшего сынишку одного. Тот проснулся и отправился искать маму. Дверь он сумел открыть самостоятельно, и босиком гулял по улице. То, что мальчик пропал, женщина обнаружила в 5.00, вернувшись домой. Когда она рассказывала про это, полицейские почуаяли как от нее несет спиртным.

- В отношении нерадивой матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, - сообщили в МВД Чувашии.

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