2018-08-10T13:35:33+03:00
Недвижимость

Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные

Там из-за планового ремонта в ряде домов будут отключать электричество
Олег ЛУГОВОЙ
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Свет будут отключать 11 и 12 августа.Свет будут отключать 11 и 12 августа.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На эти выходные у «Сетевой компании» в столице Татарстана много планов. Это ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудование распределительных сетей.

В связи с этим электрикам придется отключать в домах горожан свет. Так, в этот раз это будут жители Вахитовского района города.

В субботу, 11 августа, с 8.00 до 13.00 электричества не будет по адресам: улица Зинина, 1, 3, 5, 7, а с 14.00 до 18.00 по адресам: улица Большая Красная, 14, улица Карла Маркса, 13, улица Миславского, 17.

В воскресенье, 12 августа, с 8.00 до 13.00 свет намерены отключить в доме по адресу улица Лесгафта, 21, а с 14.00 до 18.00 планируется отключение электричества в домах по адресам: улица Зинина, 1, 3, 5, 7.

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