В Татарстане выпущен Коран в малом формате

СЕГОДНЯ 15:51 2018-08-10T15:51:51+03:00

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Коран в малом формате выпустил Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Татарстана. Дизайн нового формата был заимствован из мусхафа выдающегося татарского просветителя и богослова Галимджана Баруди.

Отличительными особенностями издания стали: его небольшой формат, распределение джузов (частей) на хизбы (группы), наличие свидетельства о его соответствии международным стандартам Министерства вакуфов Республики Сирия. К тому же этот мусхаф по количеству знаков соответствует стандарту, установленному халифом Усманом – «Расм Усмания».

Коран в малом формате был подготовлен с участием специалиста из Египта по шариатским наукам шейха Хасана Хадия и известного турецкого ученого Таяра Алтынкулач.